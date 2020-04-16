ايفانكوفيتش: الأهلي لم يفاوضني.. وتلقيت عرضين من الزمالك وبيراميدز .. فيديو

كشف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان الاول لكرة القدم ، حقيقة مفاوضات الزمالك معه لتوليه القيادة الفنية للفريق الأبيض.





وقال إيفانكوفيتش في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "الزمالك تفاوض معي في أكثر من مناسبة قبل سنوات، وأيضًا كان هناك اتصال مع بيراميدز".





وأضاف: "سيكون هناك تحديات في القارة السمراء، إفريقيا لديها تقاليد كبيرة ومتعددة، ومنتخبات وفرق رائعة وكبيرة مثل المنتخب المصري ودول شمال إفريقيا والدوري التونسي والمغربي الذين يلعبون كرة قدم حديثة وشاركوا في كأس العالم وكان أداؤهم رائعًا من قبل".





وتابع متحدثًا عن مفاوضات الأهلي: "لم يحدث أي اتصال مع أي من مسؤولي الأهلي بعد رحيل لاسارتي".





وأتم: "استقبلت عرضي بيراميدز والزمالك وناقشت بنودهما مع وكيلي، لكني لم يسعني الوقت لمناقشتهما مع الناديين لانشغالي مع الفريق الذي كنت مرتبطًا بتعاقد معه وقتها".



