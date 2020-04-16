الصين ترد الجميل لمصر.. 4 أطنان مستلزمات طبية.. 20 ألف كمامة N95.. و10 آلاف من ملابس الوقاية.. و10 آلاف كاشف فيروس كورونا المستجد

قامت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية فى الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، فى إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وردت الصين الجميل إلى مصر، وأرسلت مساعدات طبية، وأكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين الرئيس الصين والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المساعدات هى رد للجميل المصري.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على هديتها لمصر، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه حضر مراسم تسلم الشحنة، بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى مصر، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان"، وأعرب " شوقي" عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.





وأشار "مجاهد" إلى أن الشحنة تبلغ 4 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10 آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النوويه لفيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه أشار الدكتور محمد شوقي، خلال مراسم تسلم الشحنة إلى أن وزيرة الصحة، أكدت على عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلًا عن التعاون في مجال الصحة، لافتا إلى ما قامت به مصر من نجاح غير مسبوق في القضاء على فيروس "سي"، مشيرا إلى أن زيارة الوزيرة الأخيرة لبكين وهانزو في نهاية عام 2018، كانت بسبب توفير المواد الخام الخاصة بعقار فيروس "سي"، والتي كانت الصين داعمًا لمصر في توفيرها.





ومن جانبه أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين الرئيس الصين والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه المساعدات هى رد للجميل المصري.





وأضاف أن الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين فى التصدي لفيروس كورونا.





وأشار إلى ثقته في القيادة السياسية الحكيمة فى مصر وقراراتها التى سيكون لها بالغ الأثر في التغلب على فيروس كورونا المستجد خلال أقرب وقت ممكن.





ونوه اأن هذه المساعدات هى الدفعة الأولى التى تقدمها الصين إلى مصر، لافتا إلى إرسال دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.





وكشف عن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية، مشيرا إلى أن مستقبل مصر بعد انتهاء هذا الوباء سيكون الأفضل بين دول العالم.





ويذكر أن وزيرة الصحة والسكان، قامت بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية فى الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، فى إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





حيث تأتي تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل وهي "النجيلة، قها، بلطيم، وملاوي" وذلك للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





وأشارت الوزيرة إلى أن مستشفيات العزل البالغ عددها 14 مستشفى، تمثل حوالي 50٪؜ من إجمالي المستشفيات التي كان من المقرر تشغيلها في المرحلة الحالية والبالغة 30 مستشفى، مضيفة أن هناك 56 مستشفى حميات وصدر تعمل كمستشفيات للفرز والتشخيص والإحالة، و25 فرعًا للمعامل المركزية تم ربطه بشبكة المعامل المركزية وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.





وأوضحت أنه تم تفعيل خدمة تلقي الاستفسارات والشكاوى من مقدمي الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا على الخط الساخن 105 ورقم الواتساب (01204854721) على مدار الساعة على أن يتم التواصل مع مقدم الاستفسار أو الشكوى خلال 24 ساعة للرد عليه.





وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركات وجميع شرائح المجتمع التي ساهمت بكثير من التبرعات العينية والمادية، والتي أظهرت تضافر كل مؤسسات الدولة "الحكومية والمجتمعية" في هذه الظروف الاستثنائية، كما توجهت بالشكر أيضًا لرجال الأعمال على تقديرهم للأطقم الطبية، مما كان له أثر بالغ وانعكاس إيجابي عليهم ودعمهم معنويًا لبذل المزيد من الجهد في حماية الوطن.





وناشدت الوزيرة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى يجتاز الوطن هذه الفترة الحرجة بسلام.



