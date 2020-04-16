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فن

تامر حسين يشارك فى تتر مسلسل "سكر زيادة" لنبيلة عبيد ونادية الجندي

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:13 م
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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محمد بدران

أعلن الملحن تامر حسين عن مشاركته فى اغنية تتر مسلسل سكر زيادة لكل من الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي والمقرر عرضه في رمضان 2020.

ونشر تامر حسين بوستر المسلسل عبر انستجرام وعلق قائلًا " ‫مشارك فى مسلسل سُكر زيادة ‬‫بطولة نجماتنا الجُمال أصحاب التاريخ الكبير ‬ ‫ب تتر أغنية العُمر ‬ ‫العُمر عمره ما كان سنين بنعدها‬ 
وتاريخ بنكتبه ع الورق ‬
‫العُمر رحلة ب حلوها وبمُرها‬
‫داخلين مع الأيام سبق
كلماتى
الحان/وليد سعد
توزيع / أحمد إبراهيم
غناء/ الجميلة نانسى عجرم".

مسلسل سكر زيادة مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر ‏إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية ‏طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد ولأول مرة نانسي عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم ‏تباعا‎.‎

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