تامر حسين يشارك فى تتر مسلسل "سكر زيادة" لنبيلة عبيد ونادية الجندي

‫مشارك فى مسلسل سُكر زيادة ‬ ‫بطولة نجماتنا الجُمال أصحاب التاريخ الكبير ‬ ‫ب تتر أغنية العُمر ‬ ‫العُمر عمره ما كان سنين بنعدها‬ ‫وتاريخ بنكتبه ع الورق ‬ ‫العُمر رحلة ب حلوها وبمُرها‬ ‫داخلين مع الأيام سبق كلماتى الحان/وليد سعد توزيع / أحمد إبراهيم غناء/ الجميلة نانسى عجرم