5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. رحيل كارتيرون وموعد مباراتى الاهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى وضع عدد من السيناريوهات لاستكمال منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالرغم من تفشي فيروس كورونا الخطير .





كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك.





أدلى المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بتصريحات قوية للمركز الإعلامى للنادي حول العديد من القضايا التى تشغل جماهير الفريق السكندري.





أعلن سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش تعافي أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر من إصابته في أوتار الركبة قبل توقف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا.