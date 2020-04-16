AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 240 ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية بطنطا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تمكنت إدارة الصيادلة بمديريه الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين  برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والأجهزة الرقابية،اليوم الخميس من ضبط ٢٤١٧٨٨ ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل  بمخزن أدوية لدائره حى تاني طنطا.

كان الدكتور عبدالناصر حميدة  وكيل وزارة الصحة بالغربية، تلقى  تقريرا من الدكتور خالد  مدير إدارة الصيادلة بالمديرية، حول ضبط المخزن المذكور، وأنه غير مرخص ولا ينطبق عليها الاشتراطات الصحية.

كما تم التحفظ على المضبوطات منتهية الصلاحية وتمشيع المخزن وأخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
ضبط 240 ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية بطنطا
ضبط 240 ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية بطنطا
ضبط 240 ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية بطنطا
ضبط 240 ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية بطنطا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادرة أدوية وعقاقير مخدرة داخل مخزن غير مرخص بـ طنطا.. صور

مصادرة 29 ألف عبوة بودرة تلك ومستحضرات تجميل بحملة للرقابة الإدارية بالغربية.. صور

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

ضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل و2317 مستلزما طبيا منتهي الصلاحية في البحيرة

ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية

ضبط ٢٤٤٥ عبوة أدوية منتهية الصلاحية و١,٥ طن سكر مدعم

ترشيحاتنا

الصحة تكشف تفاصيل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

كورونا يصل آخر محافظة في السعودية | تفاصيل

بحذاء غريب.. ياسمين صبرى تتألق بإطلالة رياضية على البحر.. شاهد

اليابان تعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "طارق 40" بالمنطقة الشمالية العسكرية .. صور

من أصغر ضحايا كورونا في العالم.. وفاة طفل حديث الولادة عمره 29 يوما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

عمليات تجميل ولا ماكياج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك