ضبط 240 ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية بطنطا

تمكنت إدارة الصيادلة بمديريه الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والأجهزة الرقابية،اليوم الخميس من ضبط ٢٤١٧٨٨ ألف نوع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمخزن أدوية لدائره حى تاني طنطا.





كان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تلقى تقريرا من الدكتور خالد مدير إدارة الصيادلة بالمديرية، حول ضبط المخزن المذكور، وأنه غير مرخص ولا ينطبق عليها الاشتراطات الصحية.



