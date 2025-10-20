قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
رياضة

عثمان معما يحصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب

عثمان معما
عثمان معما
رباب الهواري

نجح النجم المغربي الشاب عثمان معما في حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للشباب، بعد الأداء المبهر الذي قدّمه طوال مجريات المسابقة، ومساهمته البارزة في قيادة منتخب بلاده نحو منصة التتويج.


 


 

أداء استثنائي من البداية حتى النهائي

منذ المباراة الافتتاحية، لفت عثمان الأنظار بمهاراته الفنية العالية، وتمريراته الدقيقة، وقدرته على التحكم في نسق اللعب. لم يكن مجرد لاعب في التشكيلة، بل كان قائدًا ميدانيًا يضبط الإيقاع ويوجّه زملاءه بثقة وهدوء.
 

بصمة حاسمة في المباريات الإقصائية

في الأدوار النهائية، ظهر تأثيره بشكل أوضح، حيث كان وراء العديد من الأهداف سواء بصناعة الفرص أو التسجيل المباشر. لعبه الذكي ومراوغاته السلسة جعلاه محور الخطط التكتيكية للمدرب، وخصمًا صعبًا على دفاعات المنتخبات المنافسة.

الإشادة من الجماهير والخبراء

نال عثمان إشادة إعلامية واسعة، داخل بلده وخارجه، إذ اتفقت التحليلات على أنه كان النجم الأبرز في البطولة دون منازع. كما تنافست جماهير مواقع التواصل الاجتماعي على الإشادة بأدائه واعتباره واجهة مشرفة للكرة العربية والإفريقية.
 

اختيار مستحق من اللجنة الفنية

اللجنة المنظمة للبطولة أوضحت أن اختيار عثمان جاء نتيجة تقييم شامل لأدائه الفردي وتأثيره الجماعي، إضافة إلى ثبات مستواه في جميع اللقاءات. وقد تسلم الجائزة وسط تصفيق حار من الجماهير والزملاء.
 

مستقبل واعد ينتظر النجم الشاب

بعد هذا التتويج، بات اسم عثمان مرشحًا للانتقال إلى أندية أوروبية كبيرة، خاصة مع التقارير التي تحدثت عن اهتمام أندية من الدوريات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية بضمه. ويرى المتابعون أنه يمتلك المقومات ليصبح نجمًا عالميًا خلال السنوات المقبلة.
 

فخر واعتزاز للعرب

يمثل فوز عثمان معما بهذه الجائزة محطة فخر للكرة العربية، كونه يؤكد قدرة المواهب العربية على التألق في أكبر المحافل العالمية، ويشكل مصدر إلهام للجيل الجديد من اللاعبين.


 

عثمان معما منتخب المغرب اخبار منتخب المغرب كأس العالم للشباب

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

