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فن

ربنا يحفظ بناتنا.. محمد رمضان ينشر صورة ابنته حنين

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:21 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
نشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع ابنته حنين، وهو يحتضنها، وعلق قائلًا: «ربنا يحفظ بناتنا جميعًا». 

من جهة أخرى، انتهى الفنان محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسله الجديد «البرنس» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل. 

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي

يذكر أن المخرج محمد سامي، كشف عن شخصية الفنان محمد رمضان، في مسلسل "البرنس"، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع إنجي علي، في برنامج "اسرار النجوم"، على قناة نجوم إف إم تي في.

وقال إن محمد رمضان يجسد شخصية :"سمكري"، ولديه 6 أشقاء هم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت".

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