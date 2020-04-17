السعودية: نواجه أزمة كورونا من مركز قوة

قال وزير المالية السعودي، حمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة العربية السعودية تواجه الأزمة التي يعانيها العالم في الوقت الراهن على خلفية انتشار فيروس كورونا، من مركز قوة.





وأضاف الجدعان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "هذا بسبب قوة مركز المملكة المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيًا، مدللًا على ذلك بالتقارير الإيجابية الصادرة أخيرًا عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا".





وتابع: " أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضررًا من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية".





وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.



