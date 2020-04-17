بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.
تألقت لقاء الخميسي فى مقطع الفيديو بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز اتسم بصيحة البوى فريند و نسقت معه قميص باللون اللبنى البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة كاجوال غير مبالغ فيها.
وانتعلت لقاء الخميسي حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية دون تكلف ايضا..
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت لقاء الخميسي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الالوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها،
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