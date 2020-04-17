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رياضة

للاستغناء عن نيمار.. باريس سان جيرمان يطلب 130 مليون يورو والتعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:34 ص
نيمار
نيمار
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عبدالله هشام
عاد نادي برشلونة الإسباني فتح باب المفاوضات مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دي سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وطبقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن باريس سان جيرمان يرغب في ضم الثلاثي عثمان ديمبلي وصامويل اومتيتي وجان كلير توديبو بجانب 130 مليون يورو مقابل الاستغناء عن نيمار لبرشلونة. 

ويواجه فريق باريس سان جيرمان أزمة على مستوى خط الدفاع في ظل رحيل تياجو سيلفا نهاية الموسم الجاري .

وأختتم الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيحاول الضغط علي ديمبيلي بورقة مشاركاته في بطولة دورى أبطال اوروبا بجانب وجود علاقة قوية مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق. 
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