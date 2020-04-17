للاستغناء عن نيمار.. باريس سان جيرمان يطلب 130 مليون يورو والتعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة

عاد نادي برشلونة الإسباني فتح باب المفاوضات مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دي سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطبقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن باريس سان جيرمان يرغب في ضم الثلاثي عثمان ديمبلي وصامويل اومتيتي وجان كلير توديبو بجانب 130 مليون يورو مقابل الاستغناء عن نيمار لبرشلونة.





ويواجه فريق باريس سان جيرمان أزمة على مستوى خط الدفاع في ظل رحيل تياجو سيلفا نهاية الموسم الجاري .



