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اقتصاد

شاهد.. إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:27 ص
خلال عمليات الرصد
خلال عمليات الرصد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالمجاورة الثانية بالمنطقة السادسة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: تمثلت المخالفة التي تم إزالتها  في  زيادة  نسبة بنائية لغرف السطح للقطعة وتم مصادرة حديد التسليح، ومهمات البناء، وتحرير المحاضر اللازمة لمالك القطعة والمقاول.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، استمرار حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات  بالمدينة، محذرًا مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

شاهد.. إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق
شاهد.. إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق
شاهد.. إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق
شاهد.. إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق
شاهد.. إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق
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