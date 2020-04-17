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فن

في ذكرى سعيد طرابيك.. حقيقة وفاته بسبب إيصال أمانة وزواج أرملته من أحمد بدير

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:59 م
سعيد طرابيك
سعيد طرابيك
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آيه عاطف
تحل اليوم الجمعة 17 إبريل2020، ذكرى ميلاد الفنان سعيد طرابيك، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

وأثار سعيد طرابيك، غضب الجمهور منه قبل وفاته بسبب زواجه من ممثلة شابة تدعى سارة طارق، التي كانت تصغره بعشرات السنوات، ولكنها خرجت تدافع عن نفسها مشيرة إلى أنهما تزوجا بعد قصة حب كبيرة.

كما أشارت سارة طارق، في تصريحات صحفية أن سعيد طرابيك، توفى بسبب تقدم طليقته عزة شعبان محمود حسن، بإيصال أمانة ضده بقيمة مليوني جنيه.

وبعد وفاة سعيد طرابيك، انتشرت شائعة تفيد زواج أرملته سارة طارق من الفنان أحمد بدير، بينما نفت سارة، هذه الأنباء مشيرة إلى أنها لا تجمعها أي علاقة بالفنان أحمد بدير سوى العمل.
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