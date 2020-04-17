في ذكرى سعيد طرابيك.. حقيقة وفاته بسبب إيصال أمانة وزواج أرملته من أحمد بدير

تحل اليوم الجمعة 17 إبريل2020، ذكرى ميلاد الفنان سعيد طرابيك ، الذي توفي عن عمر يناهز الـ 74 عاما.





سعيد طرابيك ، غضب الجمهور منه قبل وفاته بسبب زواجه من ممثلة شابة تدعى سارة طارق، التي كانت تصغره بعشرات السنوات، ولكنها خرجت تدافع عن نفسها مشيرة إلى أنهما تزوجا بعد قصة حب كبيرة. وأثار





كما أشارت سارة طارق، في تصريحات صحفية أن سعيد طرابيك ، توفى بسبب تقدم طليقته عزة شعبان محمود حسن، بإيصال أمانة ضده بقيمة مليوني جنيه.



