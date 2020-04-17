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منوعات

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حتى الآن من المعروف أن المؤشرات على الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" هي سعال مستمر ودرجة حرارة عالية وضيق في التنفس، ولكن أضاف العلماء أن الطفح الجلدي الأحمر قد يكون علامة جديدة على الإصابة بالفيروس التاجي، حتى لو لم يكن لدى المريض أعراض أخرى.

قال الباحثون الآن أن عددًا من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي أصيبوا بطفح جلدي بدا مشابهًا لدغة الصقيع وخلايا النحل والتهاب الجلد الأحمر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أما الأعراض الأخرى المعروفة هي التعب والإرهاق الجسدي وارتفاع درجة الحرارة وألم العين وفقدان الطعم والرائحة والإحساس بفوران الجلد، وظهور بقع حمراء، ومازال البحث جاريا في اكتشاف علامات أخرى تدل على الإصابة.

وكشف خبراء الطب بإسبانيا أن العديد من مرضى فيروس كورونا لديهم آفات أرجوانية على أقدامهم، وفي فرنسا اكتشف الأطباء بأن الطفح الجلدي أو فورانه وهوجلد محمر يشبه خلايا النحل أو قضمة الصقيع وهي مؤلمة، إحدى علامات الإصابة بفيروس كورونا، كان الأمر في الأسبوع  الماضي مجرد شكوك ولكن بعد فحص العديد من الحالات تم التأكد من أن الطفح هو إحدى العلامات الدالة على الإصابة بفيروس كورونا.

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