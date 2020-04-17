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منوعات

بسبب كورونا.. الأمير ويليام يحذر من الأضرار النفسية للبقاء في المنزل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:49 ص
الأمير ويليام وزوجته
الأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت
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أماني إبراهيم
تحدث دوق ودوقة كامبريدج عن أضرار أخرى تصيب الشخص بسبب بقائه في المنزل خلال فترة الحجر الصحي،بعد تعميم قرار حظر التجول منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كإجراء احترازي للوقاية منه.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد أوضح الأمير ويليام أن الناس خلال بقائهم في المنزل يعانون من أمراض أخرى كالوحدة والشعور الدائم بالألم بسبب التفكير طوال الوقت في الفيروس المستجد وأضراره.

وتابع ويليام أنه لم يتوقف عن التفكير في والده الأمير تشارلز بعد الإعلان عن إصابته بالفيروس المستجد، وأصيب وأسرته بهاجس نقل العدوى عليهمن موضحا أن الأسابيع الثلاثة الماضية كانت محبطة للعديد من الناس بالمملكة المتحدة.

الضغط، التوتر والعزلة كلها أمور يعاني منها الشعب البريطاني حاليا، على حد وصف الأمير ويليام الذي أشار إلى أنه حال زيادة فترة الإغلاق، فإنه ستكون هناك حاجة ضرورية للاهتمام بالدعم النفسي والصحة العقلية، بنفس قدر مواجهة كورونا.

وكان قد لجأ الزوجان الملكيان إلى قرع الطبول دعما للصحة العقلية، ويحاولان بشكل مستمر دعم الصحة العقلية والحالة النفسية للجميع.
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