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اقتصاد

قواعد صارمة.. أمريكا تعلن خطة شاملة من 3 مراحل لعودة الحياة للاقتصاد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:30 ص
أمريكا تعلن خطة شاملة
أمريكا تعلن خطة شاملة من 3 مراحل لعودة الحياة للاقتصاد
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وكالات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الجمعة، أن خطة إعادة فتح الاقتصاد ستكون على 3 مراحل، وقال إنه سيبدأ بفتح عدد من الولايات بشكل منفرد وتدريجي، مؤكدًا أن خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.

وقال "ترامب" في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية، أنه لم يتم وضع مدى زمني لمراحل فتح البلاد وتم ترك تحديدها لحكام الولايات حيث سيتم السماح لكل ولاية بتنفيذ خطة فتح الاقتصاد بما يتناسب مع ظروفها، وأضاف"أي ولاية ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد عليها البدء في تنفيذها من الغد".

وستكون المرحلة الأولى كالتالي:
- لابد أن يبقى الأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى في بيوتهم
- يجب العمل عن بعد والعودة على مراحل
- المدارس تبقى مغلقة
- لا تجمع أكبر من 10 أشخاص
- الحد الأدنى من السفر غير الضروري
- فتح المطاعم ونوادي التدريبات الرياضية، مع مراعاة دقيقة للتباعد الإجتماعي
- الإبقاء على الحانات مغلقة
- معظم الأحداث الرياضية سيتم إقامتها بدون جمهور


- لابد أن يبقى الأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى في بيوتهم
- الاستمرار في تشجيع العمل عن بعد
- المدارس تفتح جميعها
- يجب تفادي أي تجمع أكبر من 50 شخصا
- يمكن استئناف السفر غير الضروري
- فتح المطاعم ونوادي التدريبات الرياضية والبارات مع مراعاة دقيقة للتباعد الاجتماعي.


- يمكن للأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى أن يخرجوا ويتفاعلوا مع العامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي
- لا قيود على أماكن العمل
- فتح جميع المحلات مع مراعاة تباعد اجتماعي محدود، وبروتوكولات صحية

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع دخول الفيروس للبلاد مجددا، مضيفًا "الخطة تقوم على منح حماية أكبر لمن هم أكثر عرضة للتأثر بالفيروس".

هذا وقال ترمب إن منحنى الإصابات بات مسطحا ونسبة الوفيات انخفضت بسبب الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أنه تمت إقامة أكثر من 120 ألف سرير في وقت قياسي لمواجهة الجائحة.
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