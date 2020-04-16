بعد الموافقة على قانون الضرائب الجديد.. ما حجم الضريبة على الموظف سنويًا

وافق مجلس الوزراء اليوم علي مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد والذي سبق لوزارة المالية تقديمه، إذ تضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي علي المخاطبين بذلك القانون من 8 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه سنويا مع استحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5% و توسيع بعض الشرائح الضريبية الأخري بواقع شريحتين اثنين.





في وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن ان مشروع القانون الجديد يتضمن العدالة الضريبية ومبدأ تصاعدية الضريبة المقر بالدستور المصري مع توفير ضمانة بعدم اضافة اي اعباء علي الممولين.





بحسب ما جاء بمشروع القانون حول الاعفاء الضريبي المقدر بـ15 ألف جنيه للدخل السنوي بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، بجانب 22 ألف جنيه للموظفين وهو عبارة عن جزئين من الإعفاء أحدهما اعفاءا عاما بـ15 ألف جنيه و آخر اعفاءا شخصيا بـ7 آلاف جنيه.





ينشر "صدي البلد" دليلا تعريفيا حول ما سيدفعه الموظف أو المخاطب بقانون الضرائب علي الدخل..





بداية رفعت وزارة المالية بقرار جمهوري حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلي 15 ألف جنيه بالإضافة لـ7 آلاف جنيه أخري هي اعفاءا شخصيا للموظفين ممن يتم استقطاع ضرائبهم من المنبع وهو ما يعني ان جملة الدخل السنوي للموظفين نحو 22 ألف جنيه بحيث يكون الراتب الشهري للموظف 1834 جنيه معفي من الضرائب.





بحسب توزيعات الشرائح الضريبية الجديدة الـ7 ...

الشريحة الأولي:





لمن يصل دخله لـ15 ألف جنيه بالإضافة لـ 7 آلاف جنيه إعفاءا شخصيا بحيث يصل مجل الدخل 22 ألف جنيه، فإنه لا يدفع أي ضرائب.

الشريحة الثانية بنسبة 2.5% :





لمن يصل دخله السنوي 15آلف جنيه فإنه لن يدفع أي ضرائب، أما الشريحة الثانية بنسبة 2.5% وهي مستحدثة؛ وهي لمن يتجاوز دخله 15 ألف جنيه ولا يتعدي 30 ألف جنيه، فمثلا إذا كان هناك موظف يتقاضي راتب سنوي بـ30 ألف جنيه فإنه سيدفع ضريبة سنوية تبلغ :

اجمالي الدخل السنوي مطروحا من إجمالي الإعفاء الضريبي مقسوما علي حد الإعفاء علي تلك الشريحة و هي كالآتي :" 30 ألف جنيه – ( 15 ألف جنيه + 7آلاف اعفاء شخصي) ÷2.5% " = 200 جنيه في السنة الواحدة بما يعادل 16.7 جنيه شهريا.

الشريحة الثالثة بنسبة 10%:





وهي لمن يتجاوز دخله أكثر من 30 ألف جنيه ولا يتعدي 45 ألف جنيه سنويا بنسبة 10% من جملة الدخل السنوي

فلو افترضنا ان هناك موظفا يتقاضي 45 ألف جنيه سنويا فإنه سيدفع ضريبية بقيمة " مجمل الدخل السنوي – الاعفاء الضريبي ÷ 10%

( 45 ألف – 22 ألف ÷10%)= 2300 جنيه سنويا و بما يساوي 191.7 جنيه شهريا.

الشريحة الرابعة بنسبة 15% :





لمن يصل دخله السنوي لأكثر من 45 ألف جنيه ولا يجاوز الـ 60 ألفا فإنه يدفع ضريبة 15% علي إجمالي الدخل

فلو افترضنا ان هناك موظفا يتقاضي 60 ألف جنيه سنويا فإنه سيدفع ( إجمالي الدخل – إجمالي الإعفاء الضريبي÷ الوعاء الضريبي) ، " 60 ألف جنيه -22 ألف جنيه ÷15%) = 5700 جنيه سنويا بما يساوي 475 جنيه شهريا.





الشريحة الخامسة بنسبة 20%:

وهي لكل من يصل دخله أكثر من 60 ألف جنيه ولا يتجاوز 200 ألف جنيه سنويا بحيث يدفع 20% وعاء ضريبيا.

فلو افترضنا ان هناك موظفا راتبه السنوي 150 ألف جنيه فإنه سيدفع ضرائب بـ " 150 ألف – 22 ألف جنيه ÷20% = 25.6 ألف جنيه سنويا و بما يساوي 2134 جنيه شهريا.

أما الشريحة السادسة فهي بنسة 22.5% :





لمن يصل دخله لأكثر من 200 ألف جنيه ولا يجاوز الـ400 ألف.





فلو افترضنا ان هناك موظفا يتقاضي راتبا سنويا بقيمة 300 ألف جنيه فإن سيدفع ضرائب سنوية بقيمة " 300 ألف – 22 ألف ÷ 22.5%" = 62.55 ألف جنيه وبما يساوي 5212.5 جنيه شهريا.

أما الشريحة السابعة بنسبة 25%:





لكل من تجاوز راتبه السنوي أكثر من 400 ألف جنيه.





فلو فرضنا ان هناك موظفا راتبه يصل لـ800 ألف جنيه فإنه سيدفع ضريبة سنوية بقيمة (800 ألف – 22 ألف ÷ 25%) = 194.5 ألف جنيه.