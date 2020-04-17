البيت الأبيض يدافع عن إيفانكا المتناقضة.. حثت الجميع للبقاء في المنزل وسافرت للاحتفال بالعيد

دافع البيت الأبيض عن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد سفرها في رحلة شخصية إلى نيوجيرسي الأسبوع الماضي على الرغم من التوجيهات العامة لنصح الأمريكيين بالبقاء في المنزل.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد سافرت الابنة الكبرى للرئيس وعائلتها من واشنطن إلى نادي ترامب الوطني للجولف في بيمينستر، للاحتفال بعيد الفصح في الوقت الذي يصاب فيه عشرات الآلاف في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





وقال البيت الابيض أن سفرها لم يكن تجاريا، وأنها اختارت قضاء عطلة خاصة مع أسرتها، خاصة أن العاصمة ونيوجيرسي تخضع حاليا لقرارات الحظر لتشجيع الجميع بالبقاء في المنزل.





وقال البيان لوسائل الإعلام الأمريكية إن إيفانكا وزوجها وزميلها مستشار الإدارة جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة ذهبوا إلى "منشأة مغلقة تعتبر منزل عائلة"، وأضاف البيان أن السفر لم يكن مختلفا عما كانت تسافر إليه من أماكن العمل،خاصة أن الموقع التي تواجدت به اقل سكانا من المنطقة المحيطة بمنزلها في واشنطن.





ووفقا للإرشادات الفيدرالية الحالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فيتوجب على الأاشخاص تجنب السفر والتسوق الجماعي والزيارات الاجتماعية والرحلات، بسبب اقتراب حالات الإصابة ب كوفيد-19 في لبلاد إلى 654 ألف حالة إصابة مؤكدة.





أما إيفانكا المتناقضة، مستشارة الرئيس، فكانت قد كتبت على موقع التغريدات تويتر قبل وقت قصير من رحلتهاك طأولئك المحظوظون بما يكفي ليكونوا في وضع يسمح لهم بالبقاء في المنزل، من فضلكم، افعلوا ذلك، وشاركت ايضا يوم 7 أبريل قبل عيد الفصح تغريدة لحاكم ولاية نيوجيرسي يطلب فيها من السكان للاحتفال بعيد الفصح في المنزل.