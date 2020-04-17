AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

البيت الأبيض يدافع عن إيفانكا المتناقضة.. حثت الجميع للبقاء في المنزل وسافرت للاحتفال بالعيد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:26 ص
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
Advertisements
أماني إبراهيم
دافع البيت الأبيض عن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد سفرها في رحلة شخصية إلى نيوجيرسي الأسبوع الماضي على الرغم من التوجيهات العامة لنصح الأمريكيين بالبقاء في المنزل.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فقد سافرت الابنة الكبرى للرئيس وعائلتها من واشنطن إلى نادي ترامب الوطني للجولف في بيمينستر، للاحتفال بعيد الفصح في الوقت الذي يصاب فيه عشرات الآلاف في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البيت الابيض أن سفرها لم يكن تجاريا، وأنها اختارت قضاء عطلة خاصة مع أسرتها، خاصة أن العاصمة ونيوجيرسي تخضع حاليا لقرارات الحظر لتشجيع الجميع بالبقاء في المنزل.

وقال البيان لوسائل الإعلام الأمريكية إن إيفانكا وزوجها وزميلها مستشار الإدارة جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة ذهبوا إلى "منشأة مغلقة تعتبر منزل عائلة"، وأضاف البيان أن السفر لم يكن مختلفا عما كانت تسافر إليه من أماكن العمل،خاصة أن الموقع التي تواجدت به اقل سكانا من المنطقة المحيطة بمنزلها في واشنطن.

ووفقا للإرشادات الفيدرالية الحالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فيتوجب على الأاشخاص تجنب السفر والتسوق الجماعي والزيارات الاجتماعية والرحلات، بسبب اقتراب حالات الإصابة بكوفيد-19 في لبلاد إلى 654 ألف حالة إصابة مؤكدة.

أما إيفانكا المتناقضة، مستشارة الرئيس، فكانت قد كتبت على موقع التغريدات تويتر قبل وقت قصير من رحلتهاك طأولئك المحظوظون بما يكفي ليكونوا في وضع يسمح لهم بالبقاء في المنزل، من فضلكم، افعلوا ذلك، وشاركت ايضا يوم 7 أبريل قبل عيد الفصح تغريدة لحاكم ولاية نيوجيرسي يطلب فيها من السكان للاحتفال بعيد الفصح في المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أن اعترفت بالكذب من أجله.. الرئيس الأمريكي يعيد مستشارته السابقة للبيت الأبيض

يحد من صلاحيات وزارة العدل.. صهر ترامب يتولى منصبا جديدا

ألغت عضوية الديمقراطي.. إيفانكا ترامب تنضم لـ الجمهوريين رسميا

كورونا تتلاعب بمصير الرئيس الأمريكي.. الفيروس التاجي يهدد انتخابات 2020.. حملة ترامب تتآكل وبايدن يحاول انتهاز الفرص

نيويورك تايمز تكشف دور صهر ترامب في تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

ترامب يعلن ولاية جديدة كمنطقة كوارث بسبب كورونا

ترشيحاتنا

سيناريو الانتكاس.. علماء يكشفون حقيقة عودة نشاط كورونا بعد الشفاء

تونس تحبط مخططا إرهابيا لنقل فيروس كورونا إلى قوات الأمن.. تفاصيل

ليس من بينها مصر.. الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عاجلة لــ100 دولة حول العالم لمكافحة انتشار كورونا

بعد دهسه بالسيارة.. النيابة تستمع لأقوال خطيبة محاسب الجيزة

أنتم بين أهلكم.. الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات

بزيادة كبيرة.. ووهان الصينية تعدل عدد إصابات ووفيات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

قبل شم النسيم.. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض