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فيديوجراف.. ماذا يحدث على طريق السخنة؟

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف

على الرغم من تحذيرات الحكومة من التجمعات وعدم النزول بالشوارع خوفا من تفشي فيروس كورونا، ظهرت حالة من التكدس الشديد على طريق العين السخنة بسبب سفر عدد من المواطنين لقضاء إجازة شم النسيم.


مما أثار حالة من الإستياء بسبب تكدس السيارات والزحام الشديد، قام مجلس الوزراء بعدة قرارات حرصا على سلامة المواطنين وإجراء الحظر يومي الجمعة والسبت ويوم شم النسيم.


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ولمزيد من التفاصيل حول ماذا يحدث على طريق السخنه؟، تابعوا الفيديوجراف التالى.

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