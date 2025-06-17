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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مات في حادث.. صرف 40 ألف جنيه لأسرة سائق سيارة مراقبي الامتحانات

سيارة مراقبي الثانوية العامة أثناء توجههم للامتحانات
سيارة مراقبي الثانوية العامة أثناء توجههم للامتحانات
الديب أبوعلي

قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، معاملة السائق المتوفى في حادث سيارة مراقبي الثانوية العامة بقنا، نفس معاملة المعلم المتوفي في حادث، وصرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته.

ولقى السائق أشرف مصطفى محمد عبد الكريم مصرعه، متأثرا باصابته في حادث أليم أثناء أداء عمله بنقل عدد من المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بقنا، وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

امتحانات الثانوية العامة 

وأكدت نقابة المعلمين، في بيان رسمي، أن هذا الدعم يأتي في إطار دورها الاجتماعي والإنساني، وتقديرًا للسائق الذى كان مرافقا للمعلمين أثناء توجههم لأداء دورهم الوطني بالرقابة على امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 7 معلمين من قرية حجازة قبلي مركز قوص، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة التى يستقلونها مع سيارة ملاكي صباح اليوم، أثناء توجههم لأداء مهام عملهم كمراقبين على لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا.

خلف الزناتي نقيب المعلمين مراقبي الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة نقابة المعلمين غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية مادة اللغة الأجنبية الثانية محافظة قنا قرية حجازة قبلي مركز قوص لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا قنا الثانوية العامة

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