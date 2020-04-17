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منوعات

شوارزشيلد.. دراسة عمرها 32 عاما تؤكد تنبؤات أينشتاين ونظرية النسبية العامة.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:31 م
حركة موثقة للنجم
حركة موثقة للنجم
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أماني إبراهيم
تم إثبات صحة نظرية أينشتاين النسبية العامة وذلك بسبب الحركة المتغيرة لنجم عالي السرعة يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرتنا.

ووفقا لمجلة ساينس لايف العلمية، يراقب الفلكيون من المرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) ذلك النجم الذي يحمل اسم s2، ويدور حول الثقب الأسود الهائل منذ 27 عامًا، وأخذوا قياسات لموضع النجم وسرعته أثناء دورانه حول مركز المجرة، على بعد ما يقرب من 26 ألف سنة ضوئية من الأرض. 

وبعد مشاهدة النجم يكمل ما يقرب من مدارين كاملين (كل مدار كامل يستغرق حوالي 16 عامًا)، خلص الباحثون إلى أن النجم ليس لديه مدار بيضاوي ثابت كما تنبأت به نظرية إسحاق نيوتن للجاذبية  بل يقوم بدورات حول الثقب الأسود متخذا نمط يشبه الوردة المرسومة الكترونيا.

يُعرف هذا النوع من المدار، حيث تتحرك أقرب نقطة للنجم حول الثقب الأسود مع كل مدار، باسم شوارزشيلد، وكتب الباحثون في دراستهم الجديدة ، المنشورة أمسن أن آينشتاين تنبأ بهذا النوع من الحركة، قبل أكثر من 100 عام لوصف آثار جسم صغير لا نهائي يدور حول جسم ضخم بشكل غير عادي. 

وقال المؤلف المشارك في الدراسة رينهارد جينزل، مدير معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض في ألمانيا: "كان هذا التأثير الشهير - الذي شوهد لأول مرة في مدار كوكب عطارد حول الشمس - أول دليل لصالح النسبية العامة، وبعد مائة عام ، اكتشفنا الآن نفس التأثير في حركة نجم يدور حول مركز درب التبانة".

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