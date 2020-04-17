ضبط 1.5 طن سردين ورنجة فاسدة بـ الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة استمرار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.





وقال محافظ الدقهلية إن الرقابة على الأسواق التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.





وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية قام الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بتشكيل حملة للتفتيش على محلات بيع وتداول الأسماك واللحوم ومنتجاتهما بميت غمر واجا والمنصورة وميت سلسيل بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية وقامت بضبط طن و525 كيلو سردين بلدي ورنجة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



