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محافظات

ضبط 1.5 طن سردين ورنجة فاسدة بـ الدقهلية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:31 م
ضبط طن ونصف سردين
ضبط طن ونصف سردين ورنجة فاسدة بالدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة استمرار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية. 

وقال محافظ الدقهلية إن الرقابة على الأسواق التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين. 

وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية قام الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بتشكيل حملة للتفتيش على محلات بيع وتداول الأسماك واللحوم ومنتجاتهما بميت غمر واجا والمنصورة وميت سلسيل بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية وقامت بضبط طن و525 كيلو سردين بلدي ورنجة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه أكد مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية إنه بالتنسيق مع مباحث التموين قامت حملة بمركزي ميت غمر واجا بضبط 755 كيلو رنجة و500 كيلو سردين بلدي بقرية ميت فضالة وتحرير محضر لتغير الخواص،وضبط 200 كيلو بميت غمر،وضبط 70 كيلو لحوما مجمدة غير صالحة بالمنصورة وتحرير 7 محاضر.
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