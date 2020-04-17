السائل الهضمي لـ دب الشمس.. قصة حيلة يتبعها ممارسو الطب الصيني التقليدي لمحاربة كورونا

الدببة الصفراء وأحيانا تسمى بدببة الشمس، هي نوع من الدببة الذي يتميز بقدرته الجسدية المختلفة عن أي حيوان آخر، ومؤخرا تم الاتجاه في الصين إلى استخدام السائل الهضمي الخاص بها من قبل ممارسي الطب الصيني التقليدي كمحاولة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





تم إطلاق اسم الدببة الصفراء على هذه الفصيلة نظرا لأن الكبد ينتج سائلا هضميا يتم تخزينه في المرارة، وهذا السائل يعد المادة السحرية الذي يستخدمها ممارسو الطب الصيني التقليدي لعلاج عدة أمراض بشكل عام، ويقدر عدد الدببة الصفراء حول العالم بـ 12 ألف دب أصفر، موجودة في الصينن كوريا الجنوبية، فيتنام، لاوس وميانمار.





بسبب الإقبال المتزايد على قتلها، تم إدراج دب الشمس، والدب الأسود الآسيوي على القائمة الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض، والتي نشرها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، خاصة بعد تزايد الإقبال على صيدها منذ القرن الماضي، حتى حاول العلماء على زيادة نسلها من خلال الحرص على تكاثرها من ثمانينيات القرن الماضي.





لجأ ممارسو الطب التقليدي إلى وسيلة أخرى ليستطيعوا الحصول منها على العصارة الصفراء دون قتل الدب، وهي من خلال تقنية عملية جراحية بسيطة يتم اجراؤها بواسطة المنظار وقد تترك جرحا بسيطا، ولكن بسبب إجراء العملية بطريقة غير متقنة وكذلك وبسبب حدوث عدوى، فإن نسبة كبيرة من الدببة تموت.





يتم حبس الدببة الصفراء في اقفاص منذ ولادتها حتى وفاتها، أي 30 عاما خلف القضبان، ويتم وضعها باستمرار في أقفاص صغيرة تمنعها غالبا من الوقوف أو الجلوس بوضع مستقيم، والتي من الممكن أن تؤدي إلى إصابات جسدية وآلام مستمرة وضغط نفسي شديد ومستمر، وضمور في العضلات.





وتقدر قيمة التجارة بمنتجات الدب إلى ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي، ولكن تم إدانة ممارسة استخلاص السائل الهضمي من دببة الشمس،

في البداية، وتم جمع السائل الهضمي من الدببة البرية التي قتلت وقطع المرارة ومحتوياتها من الجسم، وفي أوائل الثمانينيات، تم تطوير طرق استخراج الصفراء من الدببة الحية في كوريا الشمالية وبدأت زراعة الدببة الصفراء، وانتشر بسرعة إلى الصين ومناطق أخرى، وبدأت مزارع الدببة الصفراوية في الحد من صيد الدببة البرية، على أمل أنه إذا رفعت مزارع الدببة عددًا من الاكتفاء الذاتي من الحيوانات المنتجة، فلن يكون لدى الصيادين القليل من الدوافع لالتقاط أو قتل الدببة في البرية.





يتزايد الطلب على الصفراء والمرارة لدب الشمس في المجتمعات الآسيوية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأدى هذا الطلب إلى صيد الدببة في الولايات المتحدة خصيصًا لهذا الغرض، و يمكن استخدام عدة طرق لاستخراج الصفراء، وكلها تتطلب جراحة وتشمل:





1. استخدام طريقة الصرف الصفراوي المتكرر عن طريق الجلد من خلال جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية لتحديد موقع المرارة، والتي يتم ثقبها ثم استخراج الصفراء.





2. وطريقة أخرى باستخدام زرع أنبوب يدخل إلى المرارة عبر البطن، وفقًا لجمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة، وعادة ما يتم استخراج الصفراء مرتين يوميًا من خلال هذه الأنابيب المزروعة، وتنتج 10-20 مل من الصفراء خلال كل عملية استخراج السائل الهضمي.





3. ويتم استخراجه باستخدام طريقة أنبوب القسطرة الدائمة لاستخراج الصفراء التي تم جمعها.





4. ويوجد طريقة استخراجها بالتنقيط، من خلال ثقب دائم، أو ناسور ، في بطن الدب والمرارة، ولكن الجرح يكون عرضة للعدوى، ويمكن أن يتسرب الصفراء إلى البطن، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.





وتعيش دببة الشمس المستزرعة حوالي 5 سنوات فقطن فيما تعيش الدببة التي تنمو بشكل طبيعي حوالي 35 عاما.