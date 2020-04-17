الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة الكسرات بطرابلس، قبل أن تنفذ أي ضربة على القوات المسلحة الليبية.





وقال اللواء احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن قوات القيادة العامة رصدت "تحشيدا كبيرا" لقوات حكومة الوفاق على طول محور الهيرة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، حيث هاجمت أماكن "التحشيد" وأوقعت بهم خسائر فادحة في الأرواح والآليات، وفقا لبوابة "الوسط".



