الحكومة تنفي إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي؛ لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، مُوضحةً أن المستشفى خالية تمامًا من أي حالات مصابة بفيروس كورونا.
وأكد المركز أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختيارها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مُشددةً على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبي شامل لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم