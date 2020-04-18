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أخبار العالم

تعيين أرنولد شوارزينجر مستشارا لمكافحة فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعيين نجم هوليوود وحاكم كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر، مع مجموعة من المستشارين في مناصب مرتبطة ب‍فيروس كورونا وفريق استعادة النشاط الاقتصادي.

وبحسب وكالة الانباء الألمانية، ستساعد مجموعة العمل التي تتألف من سياسيين ورجال أعمال الحاكم جافين نيوسوم على وضع خطط لإعادة فتح الاقتصاد في نهاية المطاف بالولاية وذلك عندما يتم تدريجيا تخفيف التدابير الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وإلى جانب شوارزنيجر (72 عاما) ، والذي حكم الولاية من عام 2003 إلى عام 2011، عين نيوسوم الحكام السابقين جيري براون وجراي ديفيس وبيت ويلسون. وتم اختيار رئيس ديزني السابق بوب إيجر ورئيس شركة أبل تيم كوك من بين رجال الأعمال البارزين في الفريق.

وأعلن نيوسوم هذا الأسبوع أن القيود واسعة النطاق على حركة 40 مليون من سكان الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة ستظل قائمة في الوقت الحالي.

وسيجري تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة فقط عندما ينخفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض (كوفيد19-) الذي يسببه الفيروس.

وسجلت كاليفورنيا حتى الآن أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا، واقتربت الوفيات من 1000 يوم الجمعة، وفقا لأرقام رسمية ذكرها نيوسوم.
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