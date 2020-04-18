برلمانية: الرئيس السيسي وفى بوعده تجاه العمال وأصحاب المعاشات

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة اللجنة على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مشيرة إلى أن الرئيس انتصر للعمال وحفظ لهم حقوقهم ووفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم في ظل أزمة جائحة كورونا المستجد.





وأكدت عطوة، في بيان لها، أن الرئيس وجه مكافأت عدة للعمال، نظير تحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أبرزها إقراره بحق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور مما سيساهم في رفع العبء على هؤلاء العمال، ومن ثم توفير حياة كريمة لهم، وكذلك لأصحاب المعاشات، ودعمهم بمزيد من القوانين التي تشكل لهم مظلة حماية اجتماعية يستطيعون من خلالها مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الراهن.



