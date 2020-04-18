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أخبار البلد

استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور

السبت 18/أبريل/2020 - 02:59 م
عمليات التعقيم والتطهير
عمليات التعقيم والتطهير بمطار القاهرة
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نورهان خفاجي
تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة الشركة، أعمال التطهير والتعقيم لمباني ركاب مطار القاهرة الجوي، والمباني الإدارية والمكاتب الخاصة بالشركات والجهات العاملة بالمطار، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد صالات مطار القاهرة الدولي، أعمال تعقيم وتطهير لكافة المباني بصفة دورية، بناء على توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك فى إطار المنشورات الصادرة من وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائى بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور
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