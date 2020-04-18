استمرار عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات ومباني مطار القاهرة الدولي.. صور

تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة الشركة، أعمال التطهير والتعقيم لمباني ركاب مطار القاهرة الجوي، والمباني الإدارية والمكاتب الخاصة بالشركات والجهات العاملة بالمطار، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وتشهد صالات مطار القاهرة الدولي، أعمال تعقيم وتطهير لكافة المباني بصفة دورية، بناء على توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، و ذلك فى إطار المنشورات الصادرة من وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائى بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .



