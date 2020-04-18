AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى حمام السباحة.. لاميتا فرنجية تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

السبت 18/أبريل/2020 - 03:40 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة قديمة لها أثناء قضاء اجازة الصيف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لاميتا بإطلالة جذابة داخل حمام السباحة وهى ترتدى ملابس البحر نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لاميتا فرنجية تنشر لها صورة في البانيو

لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة من دبي

بـ لوك جديد رحمة حسن تستعرض جمالها.. شاهد

بـ فستان قصير.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

لاميتا فرنجية فى إطلالة جريئة أبيض X أسود .. شاهد

بملابس جريئة.. لاميتا فرنجية تتألق من إيطاليا

ترشيحاتنا

كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة.. صور

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

بدون مصلين .. إقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي خلال رمضان

حشود الأمريكان تملأ شواطئ فلوريدا رغم ارتفاع معدل إصابات كورونا ..صور

لمنع الازدحام.. مد العمل بالمكاتب الرئيسية للبريد بالمحافظات حتى الثالثة عصرًا

صندوق النقد الدولى يزف بشرى سارة لـ مصر بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة.. صور

رغم تحذيرات كورونا.. المواطنون يتزاحمون أمام مكاتب الكهرباء بكفر الزيات لشحن كروت.. صور