فى حمام السباحة.. لاميتا فرنجية تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة قديمة لها أثناء قضاء اجازة الصيف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت لاميتا بإطلالة جذابة داخل حمام السباحة وهى ترتدى ملابس البحر نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".



