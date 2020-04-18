عميد معهد القلب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 حالات

قال الدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب القومي، إنه تم اكتشاف إصابة طبيب وحكيمة بالمعهد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالمعهد إلى 4 إصابات بالمعهد هم طبيبان وممرض وحكيمة.





وأوضح أسامة أن المعهد أجرى مؤخرا 7 تحاليل جديدة بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا المستجد، -انتقلت له العدوى من زميل له باحد المستشفيات الحكومية التي يعمل بها بنظام الشيفت - وأظهرت التحاليل إصابة طبيب يسكن مع الطبيب المصاب في سكن الأطباء.





وتابع: "الحالة الثالثة المصابة لحكيمة نقلت لها العدوى من زوجها المصاب بكورونا، والذي يعمل مسعفا لنقل حالات المصابين بكورونا المستجد".





وأشار عميد المعهد إلى أن الحالة الرابعة لممرض كان نُقلت له العدوى من سيدة مسنة جاءت إلى المعهد، مردفا: "لم نعلم بإصابتها بكورونا، إلى أن تم تحويلها لمستشفى مبرة مصر القديمة، وعند كتشاف إصابتها بالمستشفى، وإبلاغ المعهد بذلك، فقام المعهد بأخذ مسحات لـ136 من الأطقم الطبية والعمال بالمعهد، وتم اكتشاف إصابة الممرض".





وأوضح عميد المعهد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمعهد، حيث تم تطهير وتعقيم المعهد بعد اكتشاف كل إصابة من هذه الإصابات، وتخصيص الدور السادس بالمعهد لعزل الحالات التى يتم الاشتباه بها من العاملين بالمعهد، لحين إجراء التحاليل اللازمة له والتأكد من سلبية التحاليل أو إيجابيتها.



