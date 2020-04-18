برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس تجاه المصريين العالقين: يجدد الثقة في نفوسهم

أشاد النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في التواصل مع كافة المصريين العالقين، وبحث أوضاعهم، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح غيتة، في بيان له، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير لملف المصريين العالقين، وحريص على توجيه الحكومة بمتابعة أوضاعهم مع كافة سفارات مصر في الخارج، والاطمئنان على أحوالهم، وتلبية واحتياجاتهم وسد متطلباتهم، في ظل المعاناة التي يعانونها جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في جميع دول العالم.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي جدد الثقة بنفوس المصريين بالخارج من خلال توجيهاته، والقرارات الصادرة للحكومة بشأن سرعة إنهاء إجراءات عودتهم لأرض الوطن مما يبعث برسالة للعالم، بأن الدولة المصرية لن تنسى أبنائها سواء في الداخل أول الخارج.



