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الصحة العالمية تزف بشرى عن علاج اليابان لفيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور  أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، عن علاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المؤشرات حتى الآن ايجابية حول الدواء الياباني الجديد، ولكن حتى الآن لم توصي منظمة الصحة العالمية، أو وزارة الصحة اليابانية باستخدام هذا الدواء على نطاق واسع.

وتابع الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تصل لـ0.2% من أجمالي عدد المصابين، أما نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بـ فيروس كورونا تصل لـ4%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة
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