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الصحة العالمية: نظام الترصد في مصر قادر على اكتشاف الحالات المصابة.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 09:35 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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هاني حسين
قال الدكتور عمر أبو العطا مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن نظام الترصد في وزارة الصحة المصرية في مصر لديه القدرة على رصد الحالات المصابة ويلاحظ المنحنيات الوبائية، ولديه قدرة على اكتشاف معدلات الزيادة في الإصابات. 

وأضاف عمر ابو العطا في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ  فبراير وحتى 15 ابريل تم اكتشاف 3000 حالة، مضيفا :" الرقم الحالي في أعداد الإصابات في مصر ليس كبيرا".

وتابع عمر ابو العطا: "قمة المنحنى الوبائي يظهر بوجود انخفاض في معدلات العدوى او ثبات معدلات العدوى ولكننا لم نصل للذروة بعد، ولدينا فرصة ذهبية بتقليل معدلات العدوى في الفترة المقبلة".

وأكمل عمر ابو العطا: "ارقام الأعداد المصابين بفيروس كرورنا في مصر في تزايد مستمر لكن بوتيرة منخفضة ونحن قادرون على تقليل عدد الإصابات كي لا نرهق المنظومة الصحية".
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