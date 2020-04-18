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الصحة العالمية: مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 09:31 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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هاني حسين
قال  الدكتور عمر أبو العطا مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن  مصر في الأسبوع التاسع منذ ظهور اول حالة مصابة بفيروس كرورنا وما يهمنا هو وتيرة التسارع واعداد الإصابات .

وأضاف  عمر ابو العطا  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه  منذ  5 فبراير وحتى 15 ابريل تم اكتشاف  2000 حالة، مضيفا :" الرقم الحالي في أعداد الإصابات في مصر ليس كبير".

وتابع عمر ابو العطا:"  قمة المنحنى الوبائي  يظهر بوجود انخفاض في معدلات العدوى او ثبات معدلات العدوى ولكننا لم نصل للذروة بعد ، ولدينا فرصة ذهبية بتقليل معدلات العدوى في الفترة المقبلة".

وأكمل عمر ابو العطا:" ارقام الأعداد المصابين بفيروس كرورنا في مصر في تزايد مستمر ولكن بوتيرة منخفضة ونحن قادرين على تقليل عدد الإصابات كي لا نرهق المنظومة الصحية ".

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