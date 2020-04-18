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محافظات

داخل غرفة العمليات.. تفاصيل إصابة طبيب تخدير بجامعة الإسكندرية بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 07:33 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
كجندي على ساحة المعركة حاملا روحه على كفه من أجل رسالته، تعرض أحد أساتذة التخدير بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية للإصابة بفيروس كورونا ، أثناء أداء واجبه في تخدير حالة طارئة مصابة بالفيروس داخل قسم العمليات بطب الأسنان بالجامعة، وتم حجزه بمستشفى العجمي النموذجي لتلقي العلاج،

وعن تفاصيل إصابة الطبيب يقول الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، أن الطبيب والذي يعمل بقسم التخدير بمستشفيات جامعة الإسكندرية، قد تعرض للإصابة أثناء قيامه بتخدير حالة طارئة كانت تجرى عملية داخل قسم العمليات بالكلية، وأنه أصر على القيام بذلك لأنه واجبه-على حد قوله.

وأشار إلى أن الطبيب كان على دراية أثناء قيامه بمهام عمله أن المريض تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، ولذلك كان حذرا فى التعامل مع زملائه الأطباء، وذلك لمجرد شعوره بالأعراض فى بداية الإصابة.

وأوضح "عميد الكلية، أن كلية طب الأسنان مغلقة بجميع أقسامها، منذ اليوم الأول لظهور أزمة كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها الدولة المصرية لمنع انتشار الفيروس.

وكشف "عبد الحكيم"، عن أنه قد تم حصر المخالطين له، وعددهم 7 أطباء وتم إلزامهم بالعزل المنزلى لمدة 14 يوما مع المتابعة اليومية لهم من قِبل فريق طبى متخصص.

ولفت عميد الكلية إلى أن قسم جراحة الوجة والفكين مغلق فى الأصل، ولم يتم فتحه سوى لتلك الحالة الطارئة، كواجب إنساني من الأطباء.
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