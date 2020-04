ياسمين صبري تنشر صورا جديدة بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها صور جديدة بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.





ونشرت ياسمين عبر خاصية ستورى على موقع انستجرام صور من داخل منزلها للقطط الخاصة بها واخرى لتهنئة والدتها بعقد قرانها وعلقت "ربنا يبارك لكم يارب ويرزقكم الذرية الصالحة" ومن جانبها ردت ياسمين "Thank You mummy so much".





يذكر ان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه امس الجمعة على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.