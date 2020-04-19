AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمير رمسيس لـ صدى البلد: حظر تجول يتناول الحديث عن المسكوت عنه

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:27 ص
المخرج أمير رمسيس
المخرج أمير رمسيس
Advertisements
محمد نحلة

الرقابة لم تتدخل فى العمل.. ولدى طموح للمشاركة فى المهرجانات 


"بتلكك" للعمل مع عارفة عبد الرسول..ةلن نتخطي أزمة السينما إلا بالمعافرة


يخوض المخرج أمير رمسيس تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم " حظر تجول" الذي انتهي من تصويره مؤخرا ولكن الظروف التي تعيشها البلاد وانتشار فيروس كورونا منعت من خروجه إلى النور الآن، ولكن أمير على أتم الاستعداد للعرض ويطمح ايضا للمشاركة في المهرجانات العالمية.


وعلى الرغم أن اسم الفيلم حينما يتردد الي الأذهان للمرة الأولى نعتقد أن أحداثه سياسية، ولكن في الحقيقة هو بعيد عن السياسة ويتتبع قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.


ويشارك في بطولة الفيلم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productions وThe Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.


"صدى البلد" حاورت المخرج امير رمسيس وحدثنا عن كواليس الفيلم واصعب مشاهده، وعلى أي اساس تم اختيار فريق العمل.


ما الذي حمسك لتخوض تجربة فيلم "حظر تجول"؟


أظن أن فكرة الفيلم نشأت من إحساس كلوستروفوبيا أو خوف الأماكن المغلقة الذي عشناه في ٢٠١١ و ٢٠١٣ و للأسف نعيشه من جديد، من هاجس أن تكون محبوسًا مع شخص لا ترغب في مواجهته ولا خيار لديك، أظن أنني رغبت في عمل فيلم عن العلاقات التي تحمل الكثير من المسكوت عنه وتحتاج للحظة كهذه لتنفجر وتكشف حقيقتها، اختبار الخط الفاصل بين الحب والكراهية. 


في ظل الظروف التي تمر بها الصناعة ألم تكن مترددا من التجربة؟ 


لا بالعكس، الفيلم بدأ يتشكل كمشروع في ٢٠١٨ و تم تصويره في ٢٠٢٠ ، و خلال العامين كانت السينما متعثرة ، لا أظن ان لدينا خيار سوى المواصلة في صنع الأفلام وتحديدا تلك التي لا تنتمي للتيار التقليدي، لا تستطيع مواجهة عثرة السينما إلا بالمعافرة لصنع أفلام جيدة رغم الظروف وعدم الاستسلام. 


كيف كان اختيارك لفريق العمل؟ 

بشكل أساسي بناء على السيناريو والذي طرح تخيل معين بالنسبة للشخصيات وهناك عامل حبي الشخصي للفريق وارتياحي لهم: أحببت العمل مع أمينة خليل سابقًا وكنت راغبا في تكرار التجربة لمرات وأحترم كثيرًا جرأة الهام شاهين كممثلة و وفائها لفن السينما الدائم وكذلك احمد مجدي والفنان القدير كامل الباشا الذي رغبت في التعاون معه ومحمود الليثي بخفة ظله و موهبته التي لم تكتشف كل أبعادها في رأيي  و حتى ضيوف الشرف عارفة عبد الرسول التي كنت بشكل ما " باتلكك" للعمل معها بكل طاقاتها العظيمة أمام الكاميرا ، الصديق أحمد حاتم و المخرج خيري بشارة ، أظن أنني لا استطيع صنع فيلمًا جيدا إلا مع من أحب من الممثلين ، قد تكون الكيمياء عامل أساسي قبل أي شيء


هل كنت تنوي المشاركة بالفيلم في مهرجانات عالمية؟

كان لدينا بالفعل طموح لهذا ولازال موجود ، ننتظر اتضاح الخريطة بعد إلغاء معظم فعاليات العام من مهرجانات لنرى كيف ستسير الأمور 



أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة خلال حظر 2013.. هل مستعين بمشاهدة حقيقية ؟

لا ، تم تصوير الفيلم بالكامل ما قبل موجة الكورونا و حظر التجول ، لم يكن ليأتي في خيالنا بأي شكل أننا سنعيش هذا الوضع و أظن أننا لو كنا بدأنا في الحظر الفعلي لما كنت صورت خلاله ، كنت ساشعر بشئ من الاستغلال في وضع الممثلين و الفنيين في خطر للحصول على مشهد حتى لو كان هناك فرصة سانحة للحصول على تأثير واقعي ، كنت سانتظر بلا شك 


هل واجه العمل أي مشاكل في الرقابة أو حذف ؟

لم يكن للرقابة أي ملحوظات علي الفيلم و خرج منها في وقت قياسي. 


تؤمن بأهمية السينما ودورها.. فما مقترحاتك للوضع الحالي؟

لا أظن أن هناك ما هو أثمن من حياة الإنسان ، أؤمن بأهمية السينما كأي صناعة في حياتنا و ليست رفاهية في رأيي و أن كان الوضع الحالي يفترض أن ننتظر و نتريث حتى نضمن الحفاظ على حياة البشر قبل أي شيء، ربما كانت صناعة أفلام منزلية بشكل ما دون استخدام عدد كبير من الصناع ( سينما الموبايل او غيرها ) متنفس للضرورة و لكن لا اتخيل في مثل هذه الظروف ان ينزل مواطن لمكان تصوير يضم مائة أو مائتين شخص .


ما جديدك خلال الفترة القادمة ؟


يربطني مع السيناريست الصديق هيثم دبور مشروع سيناريو كوميدي سنبدأ في العمل عليه بعد انتهاء حظر التجول.

أمير رمسيس لـ صدى البلد: حظر تجول يتناول الحديث عن المسكوت عنه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخرج فيلم دماغ شيطان يكشف أسباب رفعه من دور العرض السينمائية

محمود الليثي يغني لحظر التجول في أحدث أفلام أمير رمسيس

تفاصيل فيلم حظر تجول قبل طرحه تجاريا

إلهام شاهين تنتهي من تصوير فيلمها حظر تجول... التفاصيل

أمير رمسيس: "حظر تجول" فيلم يبحث عن المسكوت عنه

أمير رمسيس: الرقابة لم تتدخل في حظر تجول

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد ١٩ /٤ /٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

مشهد لا يصدق .. فقاعة هواء عمرها 20 مليون سنة بحجر كهرمان نادر

أحمد سمير فرج عن رحيل فتحي عن الأهلي: مش أول مرة يعملها.. فيديو

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيرا.. فيديو

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

AdvertisementS

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

في عيد ميلاد شيري عادل .. تعرف على سر تغيير اسمها وعمرها الحقيقي

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

بعد تهديده بـ الاعتزال.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي

يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة