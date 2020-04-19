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فن

نشرة كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا.. وأحمد السعدني على دراجة هوائية أثناء الحجر

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لفيروس كورونا في الساعات الماضية ونستعرض  أبرزها عبر التقرير التالي: 


شارك النجم العالمي ادريس البا وزوجته سابرينا دوور في الحفل One World: Together At Home الذي أقامته منظمة الصحة العالمية لجمع تبرعات لصالح صندوق التضامني للاستجابة لوباء كورونا. 

وتأتي تلك المشاركة من ادريس البا وزوجته بعد مرور أسابيع على تعافيهما من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، محاولة منهم لنشر البهجة بين المشاهدين للحفل على مدار ساعتين


كسرت النجمة العالمية داكوتا جونسون فترة العزل المنزلي بقيامها بممارسة رياضة ركوب الدراجات مع حبيبها المطرب الشهير كريس مارتن في مدينة مالبيو الأمريكية. 
واللافت ان داكوتا جونسون لم ترتدي الكمامة على عكس كريس مارتن الذي كان برفقته طفليه ابل البالغ من العمر 15 عاما  وموسيس ذي 14 عاما من زوجته السابقة جوينيث بالترو. . 

ما زال النجم العالمي بن أفليك يخطف الأنظار برومانسيته المفرطة تجاه حبيبته الجديدة آنا دي راميس، والتي ترصدها دوما عدسات الباباراتزي وآخرها عندما كان الثنائي الشهير يقومان بشراء الحلوى. 

وظهر بن أفليك وهو يحتضن آنا دي راميس وكلاهما مرتديان الكمامة من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد. 


نشر الفنان أحمد داود فيديو جديدا من خلال خاصية STORY عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر داود برفقة الفنان أحمد السعدنى وهما يستقلان الدراجات الهوائية على أنغام أغنية "الدنيا ريشة فى هوا " للكينج محمد منير. 


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