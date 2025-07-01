حمزة علاء يشارك متابعيه صورة جديدة من داخل المطار.. شاهد

شارك اللاعب حمزة علاء صورة جديدة له عبر ستوري الإنستجرام.

وظهر حمزة علاء في الصورة داخل المطار .

وكان قد كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي السابق حمزه علاء وموقف الاعب .

و كتب أحمد حسن :مصدر مقرب من حمزة علاء:الزمالك فاوض الحارس لكنه رفض احتراما لجماهير الأهلي ويفاضل بين عروض محلية أخرى.

وبدأ چون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إنعاش قطاع كرة القدم بالنادي ماليًا وفنيًا، في إطار توجه واضح لإعادة ترتيب البيت الأبيض من الداخل.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي أن إدوارد يضع على رأس أولوياته توفير موارد مالية عاجلة لدعم فريق الكرة الأول، بما يتيح التعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى إبرام صفقات قوية محلية وأجنبية.

وأكد المصدر أن خطة المدير الرياضي لا تقتصر على صفقات الموسم الجديد فقط، بل تشمل وضع نظام مالي وتنظيمي طويل المدى لتطوير قطاع الكرة، وهو ما يحظى بدعم كامل من مجلس الإدارة.

وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن ضخ موارد مالية جديدة داخل النادي، يعقبها صدور قرارات مهمة تخص الجهاز الفني، واللاعبين المنتظر انضمامهم، والراحلين عن صفوف الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس الإدارة مرتاح لطريقة عمل چون إدوارد، والتي تتسم بالهدوء والسرية والاحترافية، مؤكدًا أن الجماهير ستلمس نتائج هذه الخطة قريبًا.