وعلقت على الصورة: " So excited to announce that I just joined #MADCelebrity".





يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.





فيما تشارك حاليًا النجم عادل إمام فى مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه رمضان 2020.





شاركت النجمة هدى المفتي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.