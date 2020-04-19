تعرف على خصائص ممر التعقيم بالبرلمان.. صور





استعرض ممثل شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تفصيلًا آلية عمل ممرات التعقيم الذاتي (وحدات التعقيم) التي تسلمها مجلس النواب اليوم الأحد، لتركيبها علي جميع أبواب البرلمان ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قبل انعقاد الجلسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء القادميين.





من جانبه قال اللواء مهندس محمد الشوبري بشركة حلوان لللالات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة انتجت وحدات التعقيم الذاتي وهي عبارة عن ممر يدخل إليه الفرد مزود بـ6 رشاشات مزودة بسائل تعقيم، 2 منهم علويين و2 علي الجهة اليسري و2 علي الجهة اليمني، بحيث يتم عملهم بمجرد الدخول إلي الممر ليخرج الشخص منها معقم بشكل كامل جاف دون أن يظهر عليه علامات "البلل".





واضاف أن ممر التعقيم مزود في بدايته بسائل تعقيم للأيدي، و مبين لدرجة الحرارة عن بعد، دون اللمس، بحيث تعطي الشاشة الضوء الأخضر حال كانت درجة الحرارة طبيعية، والأحمر إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.





كانت أروقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، الأحد،شهدت تركيب بوابات تعقيم ذاتي على عدد من أبواب المجلس، وذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تقيمها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى، قبل انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء القادم، لمناقشة عدد من التشريعات الهامة.



