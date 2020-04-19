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ماذا يحدث عند تناول البيض على الريق في شم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يرتبط الاحتفال بشم النسيم بتناول البيض في الصباح بعد تلوينه كنوع من الاحتفال ، وبالرغم من التحذيرات من عادات المصريين في الاحتفال بشم النسيم الا ان تناول البيض هي افضل العادات الغذائية، وشرح الدكتور محمود مسعود اخصائي التغذية فوائد تناول البيض للجسم وخصوصا علي الريق

- ما الذي يحدث عندما يقوم الإنسان بالمداومة على تناول البيض
• يقوم بمد الجسم من البروتينات اللازمة.
• يحتوى على مادة الكولين وهو ضروري لتنشيط الدماغ.
• يقي الإنسان من الإصابة بأمراض الشيخوخة والتكنس البقعي.
• يقي الإنسان من الإصابة بضعف النظر.
• لأنه يحتوى على مادة الكبريت فإنه يقوي الشعر والبشرة.
• مفيد جدا للمرأة الحامل والجنين ويقيه من الإصابة بالاضطرابات الدماغية.
• يحتوى على مواد مضادة لأكسدة لذا فأنه يقي الإنسان من الإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب.
• يقلل من الإصابة بالزهايمر.
• يقوم بتخفيض ضغط الدم.
• يساعد في بناء العضلات وتصفية الذهن.
• يعمل على زيادة التركيز لذا ينصح الأطباء بضرورة تناول الأطفال البيض في كل يوم
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