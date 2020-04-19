بث مباشر.. السياحة والآثار تنظم محاضرة لمحات من متاحف الدنمارك الثلاثاء المقبل





تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بوزارة السياحة والآثار، يوم الثلاثاء محاضرة من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان ”لمحات من متاحف الدنمارك“.





وقالت راندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن المحاضرة تأتي في إطار التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج ومشاركة الأفكار ووجهات النظر من خلال استعراض لبعض القطع الأثرية الموجودة في المتاحف العالمية المختلفة.

وسوف تلقي المحاضرة وسام محمد باحث دكتوراه بجامعة أوغوس بالدنمارك؛ تقدم من خلالها عرضًا لمجموعة من المتاحف بمدينتي كوبنهاجن وأوغوس.

يمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة ٩ مساءً من خلال الرابط :

https://www.facebook.com/events/528206581455691/





وفي نفس السياق ينظم المتحف المصري بالتحرير يوم الأربعاء، محاضرة من خلال البث المسجل إلكترونيا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان ”تجهيز القطع الأثرية للعرض بالمتاحف“.





وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن المحاضرة تهدف إلى عرض المراحل المختلفة لإعداد وتجهيز القطع الأثرية للعرض داخل وحدات العرض ( الفتارين) أو للعرض الحر خارج الفتارين بعد الانتهاء من أعمال الترميم الخاصة بها، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المواد المصنوع منها الآثار وكذلك تنوع الأحجام وكيفية الحفاظ عليها في وضع آمن أثناء العرض.





وأشارت إلى أن المحاضرة يلقيها أحمد عرابي كبير أخصائي الترميم بالمتحف، وسوف يتم عرض تلك المراحل بإتباع الأساليب العلمية والأثرية والفنية المرتبطة بالعرض المتحفي مع مراعاة استخدام المواد المناسبة والخامات في العرض.





ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة ٦ مساءً من خلال الرابط :

https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo/



