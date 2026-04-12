محافظ القاهرة يوجه بضرب مخالفات البناء بيد من حديد.. وإزالة فورية لعقار مخالف بعين شمس

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، برصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بكل حزم.

وبناءً على توجيهات المحافظ، وتحت إشراف المهندسة منى البطراوي، وبمتابعة رئيس حي عين شمس محمد محجوب سالم، تم تنفيذ حملة إزالة فورية لأحد العقارات المخالفة، أسفرت عن إزالة أعمال بناء مخالفة للترخيص بعقار سكني.

وشملت الأعمال إزالة سقف الدور السادس فوق الأرضي بالعقار رقم 61 شارع بقطر من شارع عين شمس، وذلك في إطار التصدي للبناء المخالف وردع كل من يحاول تشويه المظهر الحضاري أو مخالفة القانون.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الحملة جاءت ضمن خطة المحافظة المستمرة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الحي.

وشاركت في تنفيذ الإزالة إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وسط تأكيد على استمرار الحملات لضبط أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها.