بمناسبة شم النسيم.. تعديل مواعيد القطار الكهربائي الخفيف لخدمة جمهور الركاب

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف RATP Dev Transport Cairo تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة)، يوم الإثنين 13 أبريل، تزامنًا مع إجازة شم النسيم، على أن يتم التشغيل وفق جدول يوم الجمعة.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستتحرك كل 15 دقيقة طوال اليوم.

وأضافت أن آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ستكون في تمام الساعة 10:15 مساءً، فيما تنطلق آخر رحلة في الاتجاه العكسي من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في نفس التوقيت.

يأتي ذلك في إطار تنظيم التشغيل خلال الإجازات، وضمان انتظام حركة التنقل، وفقًا لما أعلنته الشركة.