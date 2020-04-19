عميدة آداب حلوان: مجلس الكلية يحدد موقف تأدية امتحانات التخلفات الاثنين المقبل

أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الاداب بجامعة حلوان ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات و وزير التعليم العالى تأتى حفاظا على سلامة الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا ، وكل جامعة ستبدا من بدراسة القرارات والبحث فى كيفية تطبيقها فيما يتوافق مع مصلحة الطالب و سلامته.









واضافت لصدى البلد انه بالنسبة لامتحانات التخلفات بالكلية فسيتم دراسة وضعها فيجب على الطالب تأديتها بأى طريقة للحصول على تقدير السنة الماضية له و سيتم دراسة امكانية تأديتها الكتروني او تأجييلها لحين استقرار الاوضاع .









واكدت انه سيتم البحث و ماقشة هذه المقترحات ووضع الالية للمشروعات البحثية و الامتحانات الالكترونية للطلاب باجتماع مجلس الكلية الثلاثاء المقبل.









واكدت ان جميع الوضابط و القرارات التى ستتخذها الجامعة ستكون فى مصلحة الطالب لان هدفنا الاول و الاخير هو صحة الطلاب و سلامتهم و ان تتم عملية التعليم على اكمل وجه





وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر لطلاب فرق النقل أن يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية.