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تعليم

عميدة آداب حلوان: مجلس الكلية يحدد موقف تأدية امتحانات التخلفات الاثنين المقبل

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:48 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الاداب بجامعة حلوان ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات و وزير التعليم العالى تأتى حفاظا  على سلامة الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا ، وكل جامعة ستبدا من  بدراسة القرارات والبحث  فى كيفية تطبيقها  فيما يتوافق مع مصلحة الطالب و سلامته. 


واضافت لصدى البلد انه بالنسبة لامتحانات التخلفات بالكلية فسيتم دراسة وضعها فيجب على الطالب تأديتها بأى طريقة للحصول على تقدير السنة الماضية له و سيتم دراسة امكانية تأديتها الكتروني او تأجييلها لحين استقرار الاوضاع . 


واكدت انه سيتم البحث و ماقشة هذه المقترحات ووضع الالية للمشروعات البحثية و الامتحانات الالكترونية للطلاب  باجتماع مجلس الكلية الثلاثاء المقبل. 


واكدت ان جميع الوضابط و القرارات التى ستتخذها الجامعة  ستكون فى مصلحة الطالب لان هدفنا الاول و الاخير هو صحة الطلاب و سلامتهم و ان تتم عملية التعليم على اكمل وجه 

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر لطلاب فرق النقل أن يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية.

وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وقرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى اية إستفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
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