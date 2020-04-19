بعد تبرع أبو العينين بـ 78 مليون جنيه لمواجهة كورونا.. خالد أبو بكر: هي دي مصر وحان وقت العطاء الحقيقي

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بتبرع النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، بـ 78 مليون جنيه، دعمًا للدولة في مواجهة فيروس كورونا.









وقال «أبو بكر»، أثناء برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»، إن النائب محمد أبو العينين من الأشخاص الذين ضربوا مثالًا للتضحية والعطاء لوطنهم، مؤكدا أن أبو العينين خير مثال للنائب عن الشعب.









وأضاف أن أبو العينين تبرع بـ 78 مليون جنيه، دعما للدولة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء كل شخص حقه خاصة الأشخاص التي تربت علي أيديهم مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال.









وتابع خالد أبو بكر، "هي دي مصر دلوقتي، وحان وقت العطاء الحقيقي، أسماء كبيرة في مصر تبرعت بأرقام كبيرة جدًا لمواجهة فيروس كورونا"، مضيفا أن "الخير لسه موجود في البلد، وهذا ليس كلاما ولكن هؤلاء الشخصيات الوطنية تؤكده في هذا الظرف الذي يمر به البلد".









وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، توجه خلاله بالتقدير على ما تبذله الحكومة من جهود كبيرة في اتخاذ إجراءات استباقية، وفق رؤية واستراتيجية ناجحة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته، مشيدًا باحترافية الدولة المصرية في اتخاذ القرارات التي تحمي مصر من الوباء، واتخاذ قرارات اجتماعية واقتصادية، ساعدت المصريين على تحمل التبعات، ودعمت السوق الاقتصادي لمواجهة الأزمة.



وعرض "أبو العينين"، إسهامات مجموعة كليوباترا ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، التي بلغت 78 مليون جنيه، في إطار تعاون القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة ودعم جهودها للحد من انتشار هذا الوباء غير المسبوق، وعلاج المصابين والتخفيف من آثاره السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا.



وأوضح أن هذه الإسهامات شملت التبرع بـ 25 مليون جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" لدعم جهوده العظيمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما قامت مجموعة كليوباترا وتحت رعاية قيادة الجيش الثالث الميداني، برفع الكفاءة والتطوير والتجديد الشامل لمستشفى الصباح بمدينة السويس، بتكلفة 24 مليون جنيه، ليصبح المستشفى جاهزا لاستخدامه في أي وقت من جانب وزارة الصحة كمستشفى عزل.







