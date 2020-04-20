"كيف تهيئ نفسك لسوق العمل" حوار إلكتروني من مكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج منصة الشباب التابع لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، فاعلية الكترونية في الثامنة مساء غد الثلاثاء ٢١ أبريل حول موضوع " كيف تهيئ نفسك لسوق العمل؟"، على صفحة البرنامج الإلكترونية، يلقيها مدرب دولي متخصص في هذا المجال.





وبحسب بيان، الاثنين، تعد (منصة الشباب) مبادرة أطلقها برنامج الشباب بمكتبة الاسكندرية في منتصف مارس الماضي، حيث ينظم فاعليات أسبوعية عن طريق استخدام آليات التواصل الإجتماعي والالكتروني، تشمل ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية حول موضوعات تهم الشباب منها التسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمهارات الحياتية، والتوعية الصحية، والعمل الحر واهميته، وريادة الأعمال، والثقافة البيئية.





يأتي ذلك في إطار توعية الشباب وتثقيفه في كافة المجالات، وتمكينه معرفيا، وتشجيع الشباب على تقديم النماذج الايجابية، بهدف تحفيزهم للسير في طريق الإنجاز.





بدوره أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، أهمية برنامج المكتبة لأنشطة الشباب لأنه يعد أحد مجالات الاستثمار في الشباب، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتمكينهم علي اكتساب المهارات، والتعرف علي التطورات الحديثة، وهو الأمر الذي يعتبر استثمارا في حاضر الوطن ومستقبله.





وأضاف أن البرنامج لديه أنشطة ومبادرات متعددة أبرزها برنامج تدريب شباب اتحادات الجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.





يذكر أن مكتبة الإسكندرية تعمل علي توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها على الصعيد الرقمي، خاصةً في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.