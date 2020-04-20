AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

"كيف تهيئ نفسك لسوق العمل" حوار إلكتروني من مكتبة الإسكندرية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
ينظم برنامج منصة الشباب التابع لقطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، فاعلية الكترونية في الثامنة مساء غد الثلاثاء ٢١ أبريل حول موضوع "كيف تهيئ نفسك لسوق العمل؟"، على صفحة البرنامج الإلكترونية، يلقيها مدرب دولي متخصص في هذا المجال. 

وبحسب بيان، الاثنين، تعد (منصة الشباب) مبادرة أطلقها برنامج الشباب بمكتبة الاسكندرية في منتصف مارس الماضي، حيث ينظم فاعليات أسبوعية عن طريق استخدام آليات التواصل الإجتماعي والالكتروني، تشمل ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية حول موضوعات تهم الشباب منها التسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمهارات الحياتية، والتوعية الصحية، والعمل الحر واهميته، وريادة الأعمال، والثقافة البيئية.

يأتي ذلك في إطار توعية الشباب وتثقيفه في كافة المجالات، وتمكينه معرفيا، وتشجيع الشباب على تقديم النماذج الايجابية، بهدف تحفيزهم للسير في طريق الإنجاز.

بدوره أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، أهمية برنامج المكتبة لأنشطة الشباب لأنه يعد أحد مجالات الاستثمار في الشباب، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتمكينهم علي اكتساب المهارات، والتعرف علي التطورات الحديثة، وهو الأمر الذي يعتبر استثمارا في حاضر الوطن ومستقبله.

وأضاف أن البرنامج لديه أنشطة ومبادرات متعددة أبرزها برنامج تدريب شباب اتحادات الجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تعمل علي توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها على الصعيد الرقمي، خاصةً في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوشة يؤكد أهمية تأهيل شباب سيناء لسوق العمل

ختام فاعليات برنامج القيادة وتطوير الذات بمركز شباب مدينة أبو حمص

ترشيحاتنا

لا مكان للجهلاء والمتطرفين..ثاني بيان لوزير الأوقاف لشرح أسباب إقالة متحدث الوزارة

بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة تكشف إطلالات ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

حقيقة انفراد مرتضى منصور بالقرارات.. الزمالك يرد

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند لـ 17265

اخر وقت لصلاة الفجر .. إذا رأيت هذه العلامة فاعلم أنه فات أوانها واستعد لقضائها

مش بس أضرار .. 7 فوائد صحية لتناول الفسيخ والرنجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة ترصد مظاهر احتفال النجوم بشم النسيم

فى شم النسيم.. تناول أكثر من بيضة واحدة قد يصيبك بمرض خطير

وفاة مسنة أمريكية بكورونا بعد 102 عام على وفاة شقيقتها بسبب الإنفلونزا الإسبانية