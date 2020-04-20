كمال بهجات يتفقد سير العمل بمشروعات الطرق والأعمال الصناعية بـ 6 أكتوبر





واستهل المهندس كمال بهجات ، ومرافقوه جولتهم، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي أطوال 35 كم، كما تفقد الأعمال الجارية بكوبرى رقم (2)، والذى يعد أضخم عمل صناعى على طريق الواحات.





ووجه المهندس كمال بهجات بسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد





من جانبه قال المهندس شريف الشربينى: جارٍ الانتهاء من تفاصيل عدد من الأعمال الصناعية، والتي تشمل كبارى سيارات، وكباري مشاة بجانب الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليًا، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم، مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات، وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم، موضحًا أن الهدف من تنفيذ هذه المحاور، هو تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها، وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.



