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فن

يارب اجعل كل أيامنا فرح.. تامر حسنى يهنئ متابعيه بعيد القيامة المجيد وشم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:04 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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شروق حمدى
هنأ الفنان تامر حسنى متابعيه بحلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم من خلال رسالة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال تامر حسنى من خلال رسالته: "كل سنة وكل اخواتنا وكلنا طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم".

وأضاف تامر حسنى: "يارب يجعل كل ايامنا اعياد وفرح وسلام وايد واحدة".

كما أكد تامر حسنى توقف تصوير فيلمه الجديد "مش انا" خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال : "أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن استكمال تصوير".

يذكر أن تامر حسنى  طرح أوبريت "إنت أقوى" خلال الساعات الماضية، بصحبة عدد كبير من النجوم وذلك في إطار المشاركة الفنية بمواجهة الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد.
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