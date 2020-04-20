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أخبار العالم

اتفاق إسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية في 1 يوليو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في إسرائيل، بين بيني جانتس وبنيامين نتنياهو، تضمن قرار بأن تقوم الحكومة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في 1 يوليو.

وتضمن الاتفاق أيضا، بحسب ما ذكرت الصحيفة، ألا يتم إدخال أي تعديلات على قانون القومية، كما سيتم تعيين مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة من جانب حزب الليكود.

وكانت  وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أنه تم التوقيع رسميا على اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن بيانا صادرا عن حزب الليكود وكاحول لفان، قال إن بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، وقعا على اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وبحسب القناة الإٍسرائيلية، فإن حزب كاحول لفان سيحصل على 16 حقيبة وزارية من بينها وزارة الدفاع، الخارجية لمدة نصف ولاية، ووزارة العدل، وزارة الهجرة والاستيعاب، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الاقتصاد، وزارة الاتصالات، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الاستراتيجية، وزارة السياحة، وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة الشتات.

ويحصل حزب الليكود على حقيبة الخارجية لمدة نصف ولاية، بالإضافة إلى وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، وزارة التعليم، وزارة الطاقة، وزارة حماية البيئة، وزارة القدس، وبعض الحقائب الوزارية الصغيرة الأخرى. بحسب ما ذكرت قناة الكنيست.

وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن رئيس الكنيست، بيني جانتس، سيتم تعريفه بأنه "رئيس الوزراء المناوب" أو "رئيس الوزراء البديل".

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